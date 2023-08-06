المهمشون في اوروبا.. قنبلة موقوتة / الجزء الأول

العالم – نوافذ

وما نائل مرزوق وجورج فلويد ولائحة الاسماء تطول سوى تاكيد على شعور بالظلم وتمييز اجتماعي وثقافي وتخلي الدولة هو ارث تاريخي طويل من الاهمال والفقر وعمليات القتل خارج القانون.

وفيما يتعلق بالاحداث الاخيرة في فرنسا القت الضوء وطرحت علامات استفهام كثيرة لماذا هذه الفئة المهمشة بين الفينة والاخرى عند كل مفترق وعند كل حادثة مهما كانت هذه الحادثة تثور بناء لمخزون من الغضب.

فهذه الظاهره تثير العديد تستحق التوقف وكيفية قراءه عوامل التطور في هذه الظاهرة اكد الكاتب والصحفي غسان جواد ان هنالك مشكلة للمهمشين والمهجرين في اوروبا عمومان وهناك خصوصيات لكل بلد من البلدان.

وقال جواد: فرنسا لديها خصوصية في هذا الجانب في انها احتلت الجزائر عام 1830 وبقي الاحتلال لمدة 132 عاما وعندما خرج الاحتلال الفرنسي من الجزائر عاد معهم الكثير من الجزائريين الذين كانوا متحالفين مع فرنسا، وهؤلاء منذ ان عادوا الى فرنسا فهم يعيشون في احياء مهمشة، واضيف اليهم المهاجرين عبر الـ50 و 60 سنة الماضية، وكانوا يعانون من ازمات لها علاقة بالاندماج والاشتراك في الحياة الاجتماعية والسياسية والتعليم وأزمات كثيرة والمشكلة ليست فقط عند الدولة الفرنسية فلدى المهمشين واجبات لا يقومون بها أيضا، فهم بالتالي يشكلون مشكلة أيضا.

ضيوف البرنامج:

- الكاتب والصحفي غسان جواد

- ود. خضر تلو تلو ترو استاذ القانون في الجامعة اللبنانية

- د. علي عبده رئيس قسم الدراسات العليا في قسم العلوم السياسية في الجامعة الاسلامية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...