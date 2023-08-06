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فيديو/أجهزة السلطة تحاصر مستشفى بجنين وتختطف جريحا منه

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم بان أجهزة السلطة اقتحمت عصر اليوم الأحد مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وأقدمت على اختطاف الأسير المحرر الجريح زايد الصباغ.

العالم- فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة السلطة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط المستشفى وانتشر عشرات العناصر ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج من المستشفى.

واقتحم عناصر السلطة قسم الطوارئ واختطفوا الشاب الصباغ.

جاءت عملية الاختطاف بعد يوم من قمع أجهزة السلطة لأهالي مخيم جنين بعد خروجهم مبتهجين بعملية تل أبيب البطولية، والتي نفذها المقاوم كامل أبو بكر من قريبة رمانة غرب مدينة جنين.

وفي وقت سابق، اعتدى عناصر من أجهزة أمن السلطة على الصحفيين والطلبة برشهم بالغاز ومصادرة كاميراتهم في تغطيتهم وقفة احتجاجية دعت لها كتل طلابية أمام جامعة الخليل، واعتدت الأجهزة على الطالبات.

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فيديو/أجهزة السلطة تحاصر مستشفى بجنين وتختطف جريحا منهفيديو/أجهزة السلطة تحاصر مستشفى بجنين وتختطف جريحا منهفيديو/أجهزة السلطة تحاصر مستشفى بجنين وتختطف جريحا منه
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