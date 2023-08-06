وزير الاقتصاد السوري: مهتمون باستخدام الخبرات الإيرانية بمجال السياحة

العالم - إيران

وزار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل والوفد السوري وأمین ووزير مفوض للسفارة السورية في طهران ومدراء وزارة الاتصالات ومنظمة التخطيط وكذلك السفير الإيراني في سوريا مجموعة توجال الرياضية في العاصمة طهران.

ووصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، المتواجد في المنتجع هذه المجموعة بأنها مذهلة.

وأكد محمد سامر خليل في حديث مع الرئيس التنفيذي لشركة الغُنْدُول، على استخدام وكفاءة تجارب إيران في مجال السياحة وبناء المرافق الترفيهية والتفاعلات المستقبلية.

وفي نهاية الزيارة إلى أجزاء مختلفة من مجمع توجال، عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعا في مقهى توجال للكتب وسجل رضاه في مکتبة كتاب توجال التذكاري.