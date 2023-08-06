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فقدان العشرات إثر غرق قاربين للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

فقدان العشرات إثر غرق قاربين للمهاجرين قبالة سواحل إيطاليا
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

فقد أكثر من ثلاثين شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا وفق شهادات أدلى بها ناجون وبحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

العالم - اوروبا

وأعلنت المنظمة اليوم الأحد، أن الناجين من المركبين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، وأبلغوا عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في ظل أحوال جويّة عاصفة يوم أمس.

ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية يوم الخميس.

وتم فتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة أغريجنتي في جزيرة صقلية.

وقال "فلافيو ديجياكومو" المتحدث لمنظمة الهجرة الأممية:"إنه من المتوقع وجود "30 مفقودا على الأقل" استنادا الى شهادات أدلى بها الناجون،ومن المؤكد هو أن عدد الجثث يرتفع على وجه الخصوص في ما يعرف بــ"المسار" التونسي الذي يزداد خطره بسبب أنواع القوارب التي يستخدمها المهرّبون.

وتابع أن هؤلاء باتوا يضعون المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء الإفريقية "على متن قوارب حديد كلفتها أقل من تلك الخشبية، لكنها غير صالحة للابحار وقابلة للتفكك بسهولة والغرق، وذلك غالبا يقع بسبب قيام المهربين بسرقة محركات الزوارق لإعادة استخدامها في عمليات أخرى.

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