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محادثات سورية اماراتية لتطوير التعاون بين البلدين

محادثات سورية اماراتية لتطوير التعاون بين البلدين
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، مع القائم بأعما سفارت الإمارات لدى دمشق عبد الحكيم إبراهيم النعيمي العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة السعي لتعزيزها وتطويرها.

العالم- سورية

وأكد مخلوف أهمية الدور الذي اضطلعت به دولة الإمارات في عمليات إغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي، من خلال الفرق التي أرسلتها، والتي كانت عوناً وداعماً لجهود الفرق السورية في سرعة إنجاز عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة، إضافة للجسر الجوي الذي تم عبره إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأخيراً المساعدات التي تم تقديمها في مجال إطفاء الحرائق.

بدوره أكد النعيمي عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط سورية والإمارات وشعبيهما، معرباً عن أمله بأن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والازدهار.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى أهمية افتتاح مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في سورية، بهدف حشد وتنسيق جهود الهيئات والمؤسسات الخيرية تحت مظلة واحدة، مع التركيز على الأولويات والاحتياجات الأساسية.

كما تطرق السفير النعيمي إلى أهمية مشاركة سورية في قمة المناخ “كوب- 28” التي تستضيفها دولة الإمارات نهاية العام الجاري، والتحضيرات التي يتم اتخاذها بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية البحثية والتعليمية لإغناء المشاركة السورية بالمؤتمر، وخاصة أن العالم كله يتطلع إلى هذه القمة بسبب تسارع الظواهر والتغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

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