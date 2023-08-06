سقوط ضحايا في باكستان جراء خروج قطار عن مساره + فيديو

العالم - باكستان

قتل ثمانية وعشرونَ شخصا على الأقل وأصيب أكثر من خمسين آخرين إثر خروج قطار عن مساره قرب محطة 'الصحراء' لسكك الحديد بمدينة نوابشة بمحافظة السند في جنوب باكستان.

ووصف خواجا سعد رفيق الحادث بأنه "كبير للغاية» وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وقتل 15 راكبا على الأقل واصيب 45" مؤكدا "تم ارسال المزيد من فرق الانقاذ الى الموقع".

ومن جانبه، قال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد ل "هوم نيوز" إن "قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".

وأظهرت صور بثتها وسائل اعلام محلية عشرات الأشخاص في الموقع، مع قيام البعض بتحطيم النوافذ لمساعدة الركاب على الخروج من العربات الملتوية.

تتكرر في باكستان حوادث القطارات أسوة بمصر حيث تسير قطارات قديمة ومتهالكة فوق شبكات سكك حديد تقطع مسافات بعيدة.