الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سقوط ضحايا في باكستان جراء خروج قطار عن مساره + فيديو

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أسفر خروج قطار عن مساره في جنوب باكستان الأحد عن مقتل 18 شخصا على الأقل، بحسب ما اعلن وزير السكك الحديدية.

العالم - باكستان

قتل ثمانية وعشرونَ شخصا على الأقل وأصيب أكثر من خمسين آخرين إثر خروج قطار عن مساره قرب محطة 'الصحراء' لسكك الحديد بمدينة نوابشة بمحافظة السند في جنوب باكستان.

ووصف خواجا سعد رفيق الحادث بأنه "كبير للغاية» وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع وقتل 15 راكبا على الأقل واصيب 45" مؤكدا "تم ارسال المزيد من فرق الانقاذ الى الموقع".

ومن جانبه، قال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد ل "هوم نيوز" إن "قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".

وأظهرت صور بثتها وسائل اعلام محلية عشرات الأشخاص في الموقع، مع قيام البعض بتحطيم النوافذ لمساعدة الركاب على الخروج من العربات الملتوية.

تتكرر في باكستان حوادث القطارات أسوة بمصر حيث تسير قطارات قديمة ومتهالكة فوق شبكات سكك حديد تقطع مسافات بعيدة.

روابط ذات صلة

انحراف قطار يحمل مادة خطرة عن سكته في ولاية مونتانا الأمريكية

شاهد عشرات القتلى والمصابين في تصادم قطارين بالهند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نوافذ المهمشون في اوروبا.. قنبلة موقوتة / الجزء الأول

حماس: العدو الصهيوني لن يفلت من دفع ثمن جرائمه

ضبط 750 كغم من المخدرات في سواحل هرمزكان جنوب إيران

خاص بقناة العالم.. قيادي في حماس: ترقبوا ماسيحدث في'اسرائيل'في الشهر القادم

سقوط ضحايا في باكستان جراء خروج قطار عن مساره + فيديو

بدء نشاط المركز التجاري الإيراني في نيجيريا