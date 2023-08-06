شاهد..استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف قوات الإحتلال مركبتهم جنوب جنين

العالم- فلسطين

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت ان "قوة خاصة إسرائيلية اغتالت 3 مطلوبين كانوا في مركبة جنوب جنين بعد معلومات استخباراتية وصلت من الشاباك".

اطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار تجاه مركبة المقاومين قرب دوار عرابة جنوب جنين.

اطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار تجاه مركبة المقاومين قرب دوار عرابة جنوب جنين



وزعمت وسائل إعلام عبرية أن القوة الخاصة أطلق النار تجاه عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال توجههم لتنفيذ عملية.

اللحظات الأولى بعد إطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار تجاه مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة جنوب جنين.اللحظات الأولى بعد إطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار تجاه مركبة فلسطينية قرب دوار عرابة جنوب جنين

فيما ذكر موقع "وللا" العبري أن 3 مقاومين كانوا بداخل المركبة التي تم إطلاق النار عليها، وأن جميعهم قد استشهدوا.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: ان جهاز الشاباك يقول إنه اغتال الشهيد نايف أبو صويص أحد قادة كتيبة جنين بالإضافة إلى شهيدين اثنين كانا برفقته.

الاحتلال يسحب المركبة المستهدفة جنوب جنين ويحتجز جثامين الشبان الثلاثة الذين اغتيالهم.الاحتلال يسحب المركبة المستهدفة جنوب جنين ويحتجز جثامين الشبان الثلاثة الذين اغتالهم



وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب من المركبة المستهدفة جنوب جنين.

صصصصصصصالسيارة الفلسطينية التي استهدفتها القوة الخاصة (الإسرائيلية) على دوار عرابة جنوب جنينالسيارة الفلسطينية التي استهدفتها القوة الخاصة (الإسرائيلية) على دوار عرابة جنوب جنين

وتعليقا على هذه الجريمة قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: ان العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لـ3 شبان في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا ، محذرا ان العدو لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، وإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

واضاف الناطق باسم حركة حماس ان التصعيد الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال.

الإعلام العبري ينشر صورة سلاح أحد الشهداء الذين اغتالتهم قوة خاصة في بلدة عرابة جنوب جنين