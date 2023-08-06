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بدء نشاط المركز التجاري الإيراني في نيجيريا

بدء نشاط المركز التجاري الإيراني في نيجيريا
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في نيجيريا "محمد علي‌ بك" اليوم الأحد بدء نشاط المركز التجاري الإيراني في هذا البلد وذلك بعد المتابعة الحثيثة التي تمت في هذا المجال.

العالم - إيران

وتابع سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية قائلا: لقد أعلن هذا المركز في أول قرار يتخذه المشاركة في معرض الحلال الدولي في مدينة لاغوس بنيجيريا في الفترة من 29 آب الحالي إلى 31 منه.

من جهته أكد رئيس دائرة المستشارين التجاريين ومراكز تجارة منظمة تنمية التجارة الإيرانية "محمد رجب‌ نجاد" في حزيران الماضي أنه سوف يتم زيادة عدد المستشارين التجاريين إلى 30 شخصا، موضحا أن العمل جار على قدم وساق لزيادة هذا العدد في كل من إندونيسيا وإقليم كردستان العراق وشانغهاي في الصين ونيجيريا ودول شرق أوروبا بما فيها بولندا وصربيا، إضافة إلى إيفاد مستشار تجاري إيراني إلى السعودية.

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بدء نشاط المركز التجاري الإيراني في نيجيريا