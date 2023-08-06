حماس: العدو الصهيوني لن يفلت من دفع ثمن جرائمه

العالم- فلسطين

وقال قاسم في تصريح صحفي، مساء الأحد: "إن العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا".

وأكد أن هذه الدماء الذكية ستكون وقوداً لتصعيد الفعل الفدائي واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

ونوه قاسم بأن هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين.

واكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن العدو الصهيوني لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، بعد جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين.



صورة الشهيد نايف أبو صويص أحد قادة كتيبة جنين والذي أعلن الاحتلال اغتياله مع اثنين آخرين

الشهيد لؤي أبو ناعسة الذي استشهد اليوم مع اثنين من رفاقه برصاص قوة اسرائيلية جنوب جنين