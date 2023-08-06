المستوطنون الصهاينة يبدأون بخطة حرق سيارات الفلسطينيين

العالم - مراسلون

تقع بلدة بتين الى الشرق من مدينة رام الله، ليس بعيدا عن مستوطنة بيت ايل ولسوء الحظ فإن هذه المستوطنة تشكل اليوم فاصلاً مابين البلدة وبين جارتها مدينة البيرة المحتلة.

مستوطنو بيت ايل وبشكل شبه يومي يقطعون الشارع بين بلدة بتين وبين مدينة البيرة ويرتكبون بلطجة بحق أي فلسطيني يمر في المكان وفي الساعات الاخيرة العشرات من المركبات تم الاعتداء عليها من قبل هؤلاء المستوطنين والجيش الاسرائيلي يقف على بعد أمتار يشاهد ما يحدث ولا يحرك ساكناً.

وليس فقط بتين تعرض من خرج منها و دخل اليها في الساعات الماضية الی اعتداءات المستوطنين، ففي شرقي مدينة طولكرم الی الشمال من الضفة الغربية، تعرضت عشرات الاليات الفلسطينية الی الحرق من قبل مستوطنين اسرائيليين وصلوا الی المکان، وکذا الامر في منطقة الخليل حيث قام المستوطنون بمنع العشرات من المزارعين من الوصول الى اراضيهم الزراعية.

الازدياد في هجمات المستوطنين سببه الدعم الكامل من حكومة المسنوطنين في تل ابيب، فاذا كانت حكومة ثلثها تقريباً من المستوطنين فمن الطبيعي ان يتصرف هؤلاء بناء على خطط ممنهجة وضعتها هذه الحكومة، وفي كل الاحوال فإن المعرکة مع المستوطنين ليست جديدة لكن الخطورة في هذه المرحلة ان هؤلاء تحولوا الى عصابات منظمة يفتكون بالفلسطينيين بحماية وبتأييد من جيش الاحتلال.