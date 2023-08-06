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استشهاد 4 جنود سوريين في هجوم إرهابي بريف اللاذقية

استشهاد 4 جنود سوريين في هجوم إرهابي بريف اللاذقية
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 جنود من الجيش السوري في عملية تسلل نفذتها مجموعات مسلحة تتبع لتنظيم"الحزب الإسلامي التركستاني" فجر اليوم بريف اللاذقية.

العالم- سورية

وافاد مراسل قناة العالم في سوريا ان 4 جنود سوريين استشهدوا فجر اليوم، جراء هجوم إرهابي نفذه المسلحون في "الحزب الإسلامي التركستاني"، استهدف مواقع الجيش السوري على محور ريف اللاذقية الشمالي.

وفي السياق، اوضحت مصادر اعلامية: أن مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" المقرب من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، نفذت فجر اليوم عملية تسلل باتجاه إحدى نقاط الجيش على محور ريف اللاذقية الشمالي، وتحديداً قمة جبل (النبي يونس)، مستغلة طبيعة المنطقة الجغرافية والضباب الكثيف.

وأضافت، أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بعد اكتشاف عملية التسلل، وأسفرت عن استشهاد 4 جنود من رجال الجيش (السوري) أثناء تصديهم لها؛ مؤكدا في الوقت ذاته، مقتل عدد من المسلحين.

ويعرف تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني في بلاد الشام"، بقربه العقائدي من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

كما افادت تنسيقيات المسلحين ان القوات التركية استهدفت بقذائف المدفعية مواقع قسد بقرية الدردارة في ريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

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