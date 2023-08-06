القضاء على عصابتین مسلحتین لتهريب المخدرات جنوب شرقي إيران

العالم - إيران

وأوضح "العميد جليليان" في تصريح إعلامي أن قوات شرطة مكافحة المخدرات نفذت عمليات استخبارية واسعة النطاق لتحصل على خيوط حول نقل شحنات كبيرة من المخدرات، بواسطة العناصر المسلحة لهاتین العصابتین من المدن الشمالية والجنوبية لمحافظة سيستان وبلوجستان، إلى وسط البلاد.

ولفت هذا القائد الأمني أنه تم في هاتين العلميتين إلقاء القبض على 6 من المهربين ومصادرة 8 سيارات كانت بحوزتهم، وضبط ما يبلغ طنا واحدا و123 كيلوغراما من أنواع المخدرات.

وتقف إيران في طليعة الجهود الهادفة إلى منع تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وقدمت في هذا المسار ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف مصاب؛ الأمر الذي أقرت به المنظمات الدولية كافة.