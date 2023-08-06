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القضاء على عصابتین مسلحتین لتهريب المخدرات جنوب شرقي إيران

القضاء على عصابتین مسلحتین لتهريب المخدرات جنوب شرقي إيران
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية العميد "دوست علي جليليان" الیوم الأحد، القضاء على عصابتین مسلحتین ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات، وضبط ما يقدر طنا واحدا و123 كيلوغراما من أنواع المخدرات التي كانت في حوزتها.

العالم - إيران

وأوضح "العميد جليليان" في تصريح إعلامي أن قوات شرطة مكافحة المخدرات نفذت عمليات استخبارية واسعة النطاق لتحصل على خيوط حول نقل شحنات كبيرة من المخدرات، بواسطة العناصر المسلحة لهاتین العصابتین من المدن الشمالية والجنوبية لمحافظة سيستان وبلوجستان، إلى وسط البلاد.

ولفت هذا القائد الأمني أنه تم في هاتين العلميتين إلقاء القبض على 6 من المهربين ومصادرة 8 سيارات كانت بحوزتهم، وضبط ما يبلغ طنا واحدا و123 كيلوغراما من أنواع المخدرات.

وتقف إيران في طليعة الجهود الهادفة إلى منع تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وقدمت في هذا المسار ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف مصاب؛ الأمر الذي أقرت به المنظمات الدولية كافة.

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