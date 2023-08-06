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العراق يطالب أميركا وبريطانيا والامارات وتركيا بتسليم مسؤولين سابقيين

العراق يطالب أميركا وبريطانيا والامارات وتركيا بتسليم مسؤولين سابقيين
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

طالب العراق الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين، متهمين بتسهيل الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار.

العالم- العراق

وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون إنه تم تنظيم نشرات حمراء لدى الانتربول بحق مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة؛ وهما يحملان الجنسية الأميركية.

كما تم تنظيم نشرة حمراء بحق المطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة وهو يحمل الجنسية البريطانية.

يشار الى انه في شهر تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية سرقة الامانات الضريبية، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال تتمثل باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية.

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