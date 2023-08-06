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سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في واشنطن

سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في واشنطن
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

قتل ثلاثة أشخاص بينما أصيب اثنان آخران اليوم الأحد،في حادث إطلاق نار في جنوب ‏شرق العاصمة الأميركية واشنطن.‏

العالم - الأميركيتان

وأفادت متحدثة باسم الشرطة في واشنطن، باميلا سميث، في مؤتمر صحفي، بأنّه "في حوالي الساعة 8 مساء (بالتوقيت المحلي)، استجابت عناصر الشرطة لحادث إطلاق نار في شارع غود هوب جنوب شرقي واشنطن، وعند وصولهم وجدوا 5 ضحايا، 3 منهم قتلوا على الفور في موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولفتت إلى أنّه "يجب أن يتوقف عنف السلاح هذا، إنه أمر محبط للغاية، نحن نعلم أن شخصا ما في المجتمع يعرف ما يحدث، يرجى التواصل معنا وتزويدنا بأي معلومات يمكننا توفيرها لضمان أن مواطنينا يشعرون بالأمان في مجتمعاتهم"، موضحة "هذه ليست منطقة حرب، نريد أن نشعر مواطنينا بالأمان".

ويشكل العنف المسلح أزمة كبيرة داخل أمريكا، إذ أن حوادث إطلاق النار منتشرة في الولايات المتحدة، وغالباً ما يرافقها سقوط عدد من القتلى.

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سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في واشنطن

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