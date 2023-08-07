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أحد صواريخ سوريا ينفجر في سماء الجولان المحتل

الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

عدوان اسرائيلي جديد بالصواريخ، استهدف فجر اليوم بعض النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، انطلاقاً من أجواء الجولان المحتل، مستهدفاً.

ودوت أصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة. وقد تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

واسفر العدوان عن استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية في المنطقة المستهدفة.

في المقابل أكدت مصادر عبرية انفجار صاروخٍ أطلقته الدفاعات الجوية السورية في سماء الجولان المحتل.

وفي تموز/يوليو، استشهد ثلاثة عسكريين سوريين وجرح آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع تابعة للجيش في محيط دمشق.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا مدنية أخرى، متذرعة بإنها أهداف تابعة لطهران وحزب الله.

وقد طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، مرارا، بإدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

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