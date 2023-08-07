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بالفيديو.. انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا في تركيا

الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلامية تركية بأن انفجارا هز ميناء درينجا التجاري الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، وشوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار.

العالم- تركيا

وتداولت وسائل إعلام تركية مشاهد تظهر لحظة انفجار عنيف في ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية.

وحسب المعلومات، فقد أدى الانفجار إلى تحطم نوافذ بعض المنازل. وتم إرسال رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن الانفجار وقع في صومعة مجلس الحبوب التركي بالقرب من ميناء درينجا في ولاية كوجالي، وأسفر عن إصابة 12 شخصا، اثنان منهم في حالة خطرة، ولا يوجد أحد تحت الأنقاض، وفقا لموقع "صباح" التركي.

وأفاد مسؤول محلي أنه يتم في الوقت الحالي، بذل كل الجهود الممكنة للسيطرة على الوضع، وضمان سلامة الجميع، مناشدا السكان بتجنب المنطقة، لحين تلقي إشعار آخر.

وبحسب بعض التقارير الأولية، فإن سبب الانفجار قد يكون ناجما عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

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