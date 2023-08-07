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إعلان حالة الطوارئ في ألاسكا بعد انهيار سد جليدي

إعلان حالة الطوارئ في ألاسكا بعد انهيار سد جليدي
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤولو مدينة جونو في ألاسكا حالة الطوارئ بعد انهيار سد جليدي بالقرب من المدينة، دمّر المباني.

العالم- حوادث

وتلقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية "NWS" تقارير عن سقوط أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من جونو ليلة السبت مع ارتفاع منسوب المياه، مما أدى إلى تآكل الضفاف.

وتحدث فيضانات الأنهار الجليدية عندما تتسرب المياه المحاصرة من خلال شقوق في السدود الجليدية، وهي ظاهرة تزايدت نتيجة لتغير المناخ.

وبلغ مستوى المياه في بحيرة ميندنهال ما يقرب من 15 قدما (4.6 م) في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، بارتفاع 3 أقدام عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، و5 أقدام فوق مستويات الفيضانات المعتدلة.

ووفقا لـ "NWS" فإن مستويات المياه تنحسر بسرعة على نهر مندنهال في ألاسكا، لكن التحذير من الفيضانات ظل ساريا حتى الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي.

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إعلان حالة الطوارئ في ألاسكا بعد انهيار سد جليدي