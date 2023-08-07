نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي علي باقري

العالم - ايران

والتقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع "إيران وبريكس"، التقى اليوم الإثنين، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري.

وكان ريابكوف قد صرح لوكالة "ايتارتاس"، بأن زيارته القادمة لطهران تستغرق يومين، وسيجري خلالها مباحثات مع مسؤولي وزارة الخارجية الايرانية، كما سيشارك في ندوة لمناقشة "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي).

واعتبر معاون وزير الخارجية الروسي، ان "التعاون بين موسكو وطهران في الاصعدة الدولية يحظى باهمية، ويربطنا تعاون وثيق مع ايران في هذا الخصوص".