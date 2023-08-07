الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي علي باقري

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي علي باقري
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الإثنين، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري.

العالم - ايران

والتقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع "إيران وبريكس"، التقى اليوم الإثنين، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري.

وكان ريابكوف قد صرح لوكالة "ايتارتاس"، بأن زيارته القادمة لطهران تستغرق يومين، وسيجري خلالها مباحثات مع مسؤولي وزارة الخارجية الايرانية، كما سيشارك في ندوة لمناقشة "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي).

واعتبر معاون وزير الخارجية الروسي، ان "التعاون بين موسكو وطهران في الاصعدة الدولية يحظى باهمية، ويربطنا تعاون وثيق مع ايران في هذا الخصوص".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

باقري كني: ننتهج علاقات متنامية وهادفة لتعزيز الأمن مع دول البلقان

علي باقري يجري مشاورات مع نظيره العماني في مسقط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-08-2023

أمین مجلس الأمن القومي الإیراني يتحدث هاتفيا مع نظيره الارميني

جنوب إفريقيا: دعونا الرئيس الإيراني ولم نوجه دعوة لماكرون لحضور قمة "بريكس"

نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي علي باقري

يمنيون يصفون الخطوة بالارهاب الفكري.. شاهد.. يوتيوب وفيسبوك تحظر القنوات الاعلامية اليمنية

شاهد.. لماذا يريد العالم تشويه المولود في غزة لتزوير الحكاية؟