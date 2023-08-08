أزمة مخيم عين الحلوة في لبنان.. واعتقال عمران خان!

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فجأة وبدون أي سابق إنذار، بيانات من سفارات عربية وغربية في لبنان تدعو رعاياها إلى مغادرة البلاد فورا.

السفارة السعودية كانت الأولى في إصدار هذه البيانات، حيث دعت رعاياها إلى المغادرة فورا، لتلحق بها سفارة الكويت وألمانيا ودول اخرى.

هذه البيانات أثارت جدلا في الشارع اللبناني. هناك من اعتبرها نابعة من تقارير تشير إلى قضّية أمنية تحضر للبنان انطلاقا من مخيم عين الحلوة، حيث المواجهات المسلحة تدور منذ أيام. ومنهم من اعتبر أنها للتهويل على اللبنانيين وضرب الموسم السياحي في البلاد.

في موضوع آخر، ظن كثيرون أن مسلسل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قد انتهى، غير ان للقضاء في البلاد رأي آخر، حيث صدر قرار من المحكمة باعتقال عمران خان بتهمة الفساد وتلقي هدايا من جهات خارجية.

اعتقلت القوات الأمنية خان، من يواجه حكما بالسجن لثلاث سنوات. انصار خان نزلوا الى الشارع احتجاجا على اعتقاله، داعين إلى الافراج عنه فورا. يعتبر أنصار خان أن الأخير ضحية للعبة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وأنه يدفع ثمن مواقفه الرافضة لهذه اللعبة.

في سياق منفصل، تنبع الإنسانية من القلوب الطاهرة النقية. أحد صور هذه القلوب الطاهرة فرزاد صفوي.

فرزاد لاعب منتخب إيران للباراكاراتيه أظهر صورة إنسانية لا نراها كثيرا. فرزاد وفور إعلانه بطلا سارع إلى منافسه السعودي فارس خوج ليحتضنه ويرفع يده، معلنا اياه شريكا في الفوز.

وحظي هذا التصرف الإنساني بتفاعل واسع ولقي ترحيبا وتقديرا كبيرا على شبكات التواصل الإجتماعي، لاسيما وأن فرزاد هو من أصحاب متلازمة داون، حيث اظهر انسانية قل نظيرها ولا يظهرها كثيرون من الناس في الأحوال العادية.

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