محمد اشتية يدعو الكونغرس الأميركي للاعتراف بدولة فلسطين

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، ان اللقاء بحث سبل إحياء العملية السياسية ودور الكونغرس الأمريكي في حماية ما يسمى بـ"حل الدولتين"، حيث طالب رئيس الوزراء الكونغرس بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أشتية أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي بشكل يومي من خلال القتل والاقتحام والاستيطان، مؤكدًا أن هذا يتسبب بتدمير "حل الدولتين" بشكل ممنهج.

وقال إن استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والقوانين والتشريعات، خصوصا في ظل تفوق الفلسطينيين على اليهود من حيث العدد في فلسطين التاريخية.

ودعا اشتية الكونغرس إلى الضغط على "إسرائيل" للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وفقًا للاتفاقيات الموقعة، معتبرًا أن عدم سماح الكيان الإسرائيلي بذلك يعد محاولة لمحاربة الديمقراطية الفلسطينية.

كما طالب رئيس الوزراء بترجمة إدانة الإدارة الأميركية للاستيطان إلى إجراءات رادعة تحمي "حل الدولتين" من "إسرائيل".

من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء أعضاء الكونغرس للدفع نحو تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتربطهما بالإرهاب.