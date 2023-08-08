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ست فوائد ذهبية لماء جوز الهند

ست فوائد ذهبية لماء جوز الهند
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

يُكثر الناس في فصل الصيف من تناول السوائل التي يحتاجها الجسم، بعض هذه السوائل له فوائد ذهبية لجسم الإنسان، لكن الإفراط في تناولها قد يسبب مشاكل صحية عديدة.

من بين هذه السوائل ماء جوز الهند العذب المذاق، فله أهمية كبير للقلب والكلى وخفض السكر.

وهذه أبرز فوائده:

- بديل للمشروبات الرياضية:

يحتوي ماء جوز الهند على نسبة عالية من الأملاح والتي تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. وبحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) فإن ماء جوز الهند قد يكون بديلاً طبيعياً للمشروبات الرياضية.

- صحة القلب:

يدعم ماء جوز الهند صحة القلب إذ يساعد على استرخاء الأوعية الدموية لتعزيز تدفق الدم وتنظيم مستويات ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. بحسب ما نشره موقع (بريفنشن).

- محاربة الخلايا السرطانية:

يحتوي ماء جوز الهند على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحييد الجذور الحرة في الجسم وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الذي قد يسبب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل: أمراض السرطان، والقلب، والسكري.

- تنظيم مستويات سكر الدم:

يساعد ماء جوز الهند على التحكم في نسبة السكر في الدم ومناسب لمرضى السكري. ولكن يحذر الباحثون من أن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة مثل أمراض الكلى من توخي الحذر مع كمية ماء جوز الهند التي يستهلكونها.

- مضاد للأكسدة:
من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الدراسات والبحوث التي أجريت على بعض الحيوانات أظهرت أهمية وفوائد ماء جوز الهند بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

تعمل مضادات الأكسدة على التخلص من الجذور الحرة من أجل تجنب الأضرار التي تسببها أثناء قيام الجسم بعملية التمثيل الغذائي، والتي قد تدخل الجسم في حالة الإجهاد التأكسدي التي تتسبب بتدمير بعض الخلايا مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

- الوقاية من حصوات الكلى:
إنّ شرب كميات كافية من السوائل يساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى، وعلى الرغم من أهمية الماء العادي للوقاية من حصوات الكلى إلا أنه تبين أن ماء جوز الهند أفضل من الماء العادي في الوقاية منها.

أضرار ماء جوز الهند

الإفراط في تناول جوز الهند يسبب مايلي:

-ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، مما يسبب عدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في الكلى.

-ردود فعل تحسسية لدى البعض.

-الإسهال لما له من تأثير ملين.

-خفض ضغط الدم بشكل كبير.

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