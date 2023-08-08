بدء أعمال مؤتمر "إيران - بريكس؛ آفاق الشراكة والتعاون"

العالم - ايران

وكان المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " قد أشار في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده يوم امس الاثنين الى زيارة مساعد وزير الخارجية الروسي " ريابكوف " الى طهران، مؤكدا أنه سوف يتم صباح اليوم الثلاثاء مناقشة مواضيع مختلفة في هذا المركز.

وقد القى وزير الخارجية " حسين أمير عبد اللهيان " في حزيران الماضي كلمه في مؤتمر الدول الاعضاء في بريكس بلس في كيب تاون، وأجرى لقاءات ثنائية مع المشاركين فيه وناقش المواضيع الخاصة بالتعاون المستقبلي بين ايران وبريكس بينها عضوية الأخيرة في هذه المجموعة.

وكان الوزير امير عبداللهيان قد أعلن في ذلك المؤتمر عن انعقاد مؤتمر في طهران في القريب العاجل لدراسة قدرات التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبريكس، والذي بدأ اعماله في مركز الدراسات السياسية والدولية في مبنى وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.