الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء أعمال مؤتمر "إيران - بريكس؛ آفاق الشراكة والتعاون"

بدء أعمال مؤتمر
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

بدأت صباح اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر "إيران - بريكس؛ آفاق الشراكة والتعاون" في مركز الدراسات السياسية والدولية في مبنى وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري.

العالم - ايران

وكان المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " قد أشار في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده يوم امس الاثنين الى زيارة مساعد وزير الخارجية الروسي " ريابكوف " الى طهران، مؤكدا أنه سوف يتم صباح اليوم الثلاثاء مناقشة مواضيع مختلفة في هذا المركز.

وقد القى وزير الخارجية " حسين أمير عبد اللهيان " في حزيران الماضي كلمه في مؤتمر الدول الاعضاء في بريكس بلس في كيب تاون، وأجرى لقاءات ثنائية مع المشاركين فيه وناقش المواضيع الخاصة بالتعاون المستقبلي بين ايران وبريكس بينها عضوية الأخيرة في هذه المجموعة.

وكان الوزير امير عبداللهيان قد أعلن في ذلك المؤتمر عن انعقاد مؤتمر في طهران في القريب العاجل لدراسة قدرات التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبريكس، والذي بدأ اعماله في مركز الدراسات السياسية والدولية في مبنى وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

جنوب إفريقيا: دعونا الرئيس الإيراني ولم نوجه دعوة لماكرون لحضور قمة "بريكس"

ريابكوف غدا في طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 08 أغسطس 2023

بدء أعمال مؤتمر "إيران - بريكس؛ آفاق الشراكة والتعاون"

عبداللهيان: المصالح الوطنية هي نقطة الاتصال لمهمة الصحفيين والدبلوماسيين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 25 مواطنا

شاهد بالفيديو.. مخيم عين الحلوة أزمة مفتعلة ام قضية أمنية تحضر للبنان؟!

زيادة السكر المضاف تسبب الإصابة بحصوات الكلى