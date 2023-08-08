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انفجار عبوة ناسفة بريف دمشق

انفجار عبوة ناسفة بريف دمشق
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة خاصة في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن.

العالم - سوریا

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