واشنطن تهدف 'تصعيدا عسكريا' بتكثيف ناقلاتها في الخليج الفارسي

العالم - الأميركيتان

ذكرت مجلة "Responsible Statecraft" الإلكترونية، التابعة لمعهد "كوينسي للدراسات" الأميركي، في تقرير نشرته، أن تصعيدا عسكريا أميركيا يجري في الخليج الفارسي، وأن "حرب ناقلات" جديدة تتفاعل، بعد قرار الولايات المتحدة وضع قوة مسلحة على متن الناقلات البحرية التجارية.

وذكرت المجلة بأن آخر مرة وضعت فيها واشنطن قوة مسلحة على متن سفن تجارية، كانت خلال الحرب العالمية الثانية، متسائلة عن إدراك الرئيس الأميركي، جو بايدن، لما وصفته بـ"ورطة" وضع نفسه فيها.

وكانت الولايات المتحدة عمدت إلى وضع قوة عسكرية في الناقلات البحرية التجارية في الحربين العالميتين، الأولى والثانية، خلال القرن العشرين، ومع ذلك تكبدت خسائر كبيرة.

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، وضعت الولايات المتحدة قوات عسكرية على متن السفن التجارية، لكن ذلك لم يمنع من استهدافها، إذ غرقت المئات من هذه السفن، وعلى متنها نحو 2000 من الجنود المسلحين.

وأوضحت المجلة أن خسائر الولايات المتحدة دفعت واشنطن إلى تغيير خطتها. وبناء عليه، جعلت قواتها العسكرية ترافق الناقلات، ضاربة مثلا متمثلا بمرافقة البحرية الأميركية ناقلات النفط الكويتية، خلال مرحلة "حرب الناقلات" خلال الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينيات القرن الماضي.