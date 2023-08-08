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البوصلة..

كيان الاحتلال.. تحذيرات من حرب أهلية

الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

لا يزال الشارع الاسرائيلي يشهد انقساما حادا بسبب خطط حكومة نتنياهو اضعاف جهاز القضاء في الكيان وتقويض المحكمة العليا.

وحذر جهاز الشاباك من اقتراب إراقة الدماء في الكيان الإسرائيلي مع تصاعد حدة الانقسامات السياسية، كما أثار ارتفاع نسبة حمل السلاح تحديدا منذ أن تسلم المتطرف بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، قلقا لدى العديد من الأوساط داخل الكيان المحتل.

هذا وقد شارك في اخر تظاهرة للمستوطنين عشرات الآلاف وذلك للأسبوع الواحد والثلاثين احتجاجا على التعديلات القضائية.

وتحرك المحتجون بشارع كابلان وسط تل أبيب، ورفعوا شعارات ضد حكومة نتنياهو. كما حملوه مسؤولية الانقسام الحاد في الشارع الإسرائيلي والمخاطرة بمستقبل الكيان.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "البوصلة" ضيف هذه الحلقة:

من القدس المحتلة.. الاكاديمي والخبير في الشؤون الاسرائيلية الدكتور د. ابراهيم افضل الشيخ.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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