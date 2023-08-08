كيان الاحتلال.. تحذيرات من حرب أهلية

وحذر جهاز الشاباك من اقتراب إراقة الدماء في الكيان الإسرائيلي مع تصاعد حدة الانقسامات السياسية، كما أثار ارتفاع نسبة حمل السلاح تحديدا منذ أن تسلم المتطرف بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، قلقا لدى العديد من الأوساط داخل الكيان المحتل.

هذا وقد شارك في اخر تظاهرة للمستوطنين عشرات الآلاف وذلك للأسبوع الواحد والثلاثين احتجاجا على التعديلات القضائية.

وتحرك المحتجون بشارع كابلان وسط تل أبيب، ورفعوا شعارات ضد حكومة نتنياهو. كما حملوه مسؤولية الانقسام الحاد في الشارع الإسرائيلي والمخاطرة بمستقبل الكيان.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "البوصلة" ضيف هذه الحلقة:

من القدس المحتلة.. الاكاديمي والخبير في الشؤون الاسرائيلية الدكتور د. ابراهيم افضل الشيخ.

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