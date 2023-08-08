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باكستان تعتزم زيادة استيراد الكهرباء من إيران

باكستان تعتزم زيادة استيراد الكهرباء من إيران
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تعتزم الحكومة الباكستانية توسيع التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وزيادة استيراد الكهرباء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - إيران

وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي رفيعة المستوى برئاسة السيناتور محمد إسحاق دار في إسلام آباد والذي عقد بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، بمن فيهم وزراء الطاقة والنفط والإعلام والتجارة والصناعات؛ تم بحث مشروع شراء 104 ميغاوات من الكهرباء من إيران.

وأعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، خلال زيارته الرسمية لباكستان الأسبوع الماضي، أنه أجرى مباحثات مهمة مع نظيره الباكستاني حول مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني إلى باكستان والذي يخدم استكماله مصلحة البلدين.

یذكر أن خط بولان - غبد لنقل الكهرباء إلى باكستان بدأ تشغيله خلال العام الجاري بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شریف، وبالتزامن افتتح أول سوق في الحدود المشتركة مع باكستان في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران.

ووقعت طهران وإسلام آباد في عام 2002 أول اتفاقية لتصدير الكهرباء من إيران إلى باكستان بمقدار 34 ميغاواط ومن ثم تم رفع الرقم إلى 74 ميغاواط ويبلغ الآن 104 ميغاواط يتم نقله عبر خط بقدرة 132 كيلوفولت من جكيغور بمحافظة سيستان وبلوجستان إلى منطقة مند الباكستانية.

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