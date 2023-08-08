ما وراء دعوة بن غفير الصهاينة لقتل الفلسطينيين، ومنح جائزة للقاتل!

فيما ابرز اعلام العدو مرونة صهيونية بقبول المطلب السعودي بالحصول على برنامج نووي، واعترافاً بفشل الاعتداءات على سوريا رغم مرور عشر سنوات على بدئها.

والبداية ستكون مع اللهجة الاجراميالعنصرية، بعدما دافع بن غفير عن جرائم المجموعات المسلحة من المستوطنين الصهاينة في الضفة المحتلة ضد القرى الفلسطينية، ورأى ان من يقتل فلسطينياً يجب ان يمنح جائزة!

وقال الباحث السياسي والمتابع للشأن الاسرائيلي هادي قبيسي، حول الدعوة الاجرامية لبن غفير: ان هذا يأتي نتيجة تطور ونمو ونفوذ اليمين المتطرف في الكيان الاسرائيلي، معتبراً ان هذا تحول من ارهاب الدولة الى ارهاب المستوطنين، ما يعني ان ما يجري هو تغيير الضابطة التي يحصل فيها استخدام العنف والاجرام من قبل اليهود، كان هناك ضبط من قبل مؤسسة الدولة يذهب الجيش او الشاباك للقيام بالاعمال الاجرامية، لكن التغير الآن ان هناك تحول على مستوى السياسة، هناك بن غفير في وزارة الامن، كما ان هناك تطورا وتطرفا كبيرا في نفوذ اليمينيين داخل اجهزة الدولة، وهذا ما يدفع المستوطنين بالمزيد من العنف رغم انه كان لديهم ممارسات اجرامية في السابق، غير انه الآن هناك فتح المجال على مصراعيه لهم للمواجهة في الضفة، مشيراً الى ان الحكومة اليمينية تعتبر حكومة المواجهة الكبرى في الضفة الغربية، ونحن امام الآن على مستوى تطور الحرب على الارض، لما يسمونه اليهود ضمن الرؤية الدينية.

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