الرئيس الأوكراني يحذّر من أن الحرب قادمة إلى الأراضي الروسية 

العالم - خاص بالعالم

وزارة الدفاع الروسية اعلنت أنها أسقطت ثلاث عشرة طائرة مسيرة أوكرانية، إحدى عشرة منها قرب شبه جزيرة القرم وأخريان كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو، في وقت تتعرض فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا لهجمات متكررة.



أما في شبه جزيرة القرم وبالقرب من مدينة سيفاستوبول، اعلنت الوزارة أن طائرتين مسيرتين أصيبتا بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها.



من جهتها، اعلنت خدمة الطوارئ الروسية اندلاع حريق في ورشة لإصلاح الطائرات على مشارف موسكو، بالقرب من المطارات الرئيسية.

وعلى صعيد آخر أعلن فيتالي كوفال حاكم منطقة ريفني في غرب أوكرانيا إن طائرات مسيرة دمرت مستودعا للوقود بالمنطقة في هجوم شنته روسيا تسبب في نشوب حريق هائل لم يخلف إصابات.

وفي اطار تكثيف القوات الاوكرانية هجماتها بالمسيرات، كانت أعلنت السلطات الروسية قبل أيام أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمسيرات قرب مدينة سيفاستوبول الساحلية التي تضم مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

كذلك استهدفت مسيرات بحرية سفنا روسية مرات عدة في الأسابيع الأخيرة بينها ناقلة نفط.



وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي من أن 'الحرب' آتية إلى الأراضي الروسية معتبرا أن 'هذه عملية لا مفر منها وطبيعية وعادلة بالكامل على حد تعبيره.

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