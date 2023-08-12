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بريطانيا.. إضراب للأطباء لمدة 4 أيام للمطالبة بتحسين رواتبهم

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

بدأ الاطباء في بريطانيا منذ ساعات الصباح الباكرة، اضرابات في جميع أنحاء البلاد لمدة 5 أيام سينتج عنها إلغاء مئات الاف المواعيد بما في ذلك العمليات.

العالم - خاص بالعالم

ونصب الاطباء المضربون طوابير اعتصام خارج المستشفيات من الساعة7 صباحًا وسيستمرون فى إضرابهم حتى صباح الثلاثاء الخامس عشر من اوغست في ظل نزاع متدهور حول الأجور.

ويعد هذا أكبر إضراب في الخدمة الصحية منذ أن اتخذ الممرضين وطواقم الإسعاف وغيرهم من العاملين الصحيين إجراءات مماثلة.

وصرح القائمون على الاضراب عن خيبة املهم من التعاطي الحكومي الذي بات يدفع بالاطباء بمغادرة البلاد بحثا عن عمل، مشيرين الى أن الشعب البريطاني لم يعد بمأمن مع هذه الحكومة التي تدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية على حد تعبيرهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. بريطانيا.. إضراب للأطباء لمدة 4 أيام للمطالبة بتحسين رواتبهم