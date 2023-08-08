مخبر يؤكد على المتابعة الجادة لقضية حصة إيران المائية في نهر هيرمند

العالم - إيران

وقال مخبر في اجتماع ترأسه لمناقشة قضية تأمين مياه الشرب للمناطق المتأثرة بعدم إطلاق الحصة المائية لإيران في نهر هيرمند، في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)، إنه قد كلف وزارة الخارجية الإيرانية والسفارة الإيرانية في أفغانستان بإجراء مفاوضات والمتابعة القانونية لضمان حقوق الشعب الإيراني في تلك المنطقة لأن تأمين مياه الشرب للمواطنين ليس نهاية الطريق بل أن تأمين المياه للزراعة والصناعة أيضا يتوقف على الحصة المائية في نهر هيرمند.

كما تقرر خلال هذا الاجتماع حفر 115 بئرا ارتوازيا لتزويد شبكة المياه الجديدة في تلك المنطقة بالمياه إلى جانب التسريع في مشروع تحلية ونقل المياه إلى تلك المنطقة حيث من المقرر تدشين القسم الأول من هذا المشروع خلال فصل الخريف القادم.