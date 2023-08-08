بوتين يخاطب دول تتخذ خطوات 'غير ودية' ضد بلاده.. ماذا قال؟!

العالم - روسيا

وجاء في نص الوثيقة: "انطلاقا من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الأحكام التالية من الاتفاقيات الدولية لروسيا، والاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".

وحسب الوكالة، أصدر الرئيس الروسي كذلك تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بأن ترسل إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا، بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام.

يذكر أن وزارتي المالية والخارجية الروسيتين كانت قد اقترحتا هذا الإجراء في مارس (آذار) الماضي. وفرضت دول غربية العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا رداً على الأزمة الأوكرانية في فبراير (شباط) من العام الماضي، والذي تقول موسكو إنه "عملية عسكرية خاصة فيها".