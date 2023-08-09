ايران تؤكد: ألا قيود على الملاحة البحرية

كما تؤكد ايران ان الولايات المتحدة تهدد بنشر مقاتليها على متن السفن التجارية، والخليج الفارسي وممراته لا تحميه الا قدرة دوله وتعاونهم.

وتمضي ايران قدماً في تعظيم قدراتها العسكرية البحرية على وجه الخصوص، كيف لا وهي المستهدفة من اعداء كأمريكا والكيان الاسرائيلي، وعززت قدراتها الصاروخية وكل انواع الاسلحة لديها في اطار الحماية والدفاع عن اراضيها وامنها، وباتت قوة بحرية لا يستهان بها.

والآن بدأت تشكل ما يسمى بمعادلة واضحة التي تقول ألا قيود على الممرات المائية والمضائق في العالم.



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