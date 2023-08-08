تقدم القوات الروسية إلى 'مقاطعة خاركوف' وتحرير خمس بلداتها

العالم - الأزمة الأوكرانية

وعبر قناته على "تلغرام"، قال غانتشيف: "في الأيام الأخيرة أضيفت خمس بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرتنا"، ووصف الحاكم هذه النتيجة لتقدم القوات الروسية بأنها "مؤشر قوي".

وشدَّد على أن تحركات القوات الروسية "في عمق أراضي العدو نشطة للغاية"، كاشفًا أنَّ القوات الأوكرانية كثفت قصفها للبلدات التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعة باستخدام القذائف الغربية والذخائر العنقودية.

وقال: "اليوم زرت عدة بلدات في مقاطعة خاركوف. القصف لا يتوقف ولو لدقيقة واحدة. علاوة على ذلك، فقد اشتد عما سبق. خلال الأسبوعين الماضيين، كنا نراقب كيف أن القذائف في الغالب من الطراز الأجنبي، تصل من الجانب الأوكراني إلى قرانا، كما أنه يتم استخدام الذخائر العنقودية بكثرة".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أنَّ استمرار القصف وعشوائيته يعود إلى كون "القوات الأوكرانية خائفة"، مضيفًا: "مقاتلونا يسحقون مواقع العدو ويطردون النازيين من عمق مقاطعة خاركوف".

وتابع غانتشيف القول: "وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الجنود الروس سيطروا على مواقع أكثر فائدة في منطقة بلدة أولشانا. وبشكل عام، تقدم خط الجبهة عدة كيلومترات لصالحنا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف، وصد هجمات أوكرانية على جبهات متعددة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنّ الوحدات الروسية التابعة لقوات "الغرب" سيطرت على مواقع جديدة أفضل على محور كوبيانسك في بلدة أولشانا في مقاطعة خاركوف.

وأوضحت الوزارة أنّه جرى "القضاء على 110 عسكريين أوكران وتدمير 3 مدرعات ومدفعين من طراز D-20 على المحور نفسه"، مشيرةً إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعتي زاباروجيا وخاركوف.

أمّا على محور دونيتسك، فقد تم صدّ 18 هجومًا شنته مجموعات هجومية أوكرانية ولواء دبابات، على جبهات أرتيموفسك وكليشيفكا وزايتسيفو.

وعلى المحور نفسه، تم إسقاط 17 مسيّرة أوكرانية و5 قذائف "HIMARS" والقضاء على 210 جنود وتدمير دبابة و4 مدرعات و6 سيارات بيك آب و3 مدافع هاوتزر من طراز D-30.

بينما تم على محور جنوب دونيتسك صد 3 هجمات أوكرانية، ودمر الطيران الروسي مراكز تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية في ستارومايورسك وبريوتنوي في مقاطعة زاباروجيا، حيث بلغت خسائر العدو على هذا المحور 125 جنديًا أوكرانيًا و8 مدرعات ومدفعين من طراز "D-30".

أما على محور زاباروجيا، فقد تم القضاء على نحو 110 عسكريين وتدمير دبابة واحدة، و5 مدرعات، و3 سيارات، ومدفع "بيون" ذاتي الدفع، ومدفع "مستا-بي"، ومدفع "M777" أميركي الصنع، ومدفع هاوتزر "FH-70" بريطاني ومدفع "Krab" بولندي ذاتي الدفع، بحسب وزارة الدفاع.

هذا وخسر الجيش الأوكراني نحو 50 جنديًا وسيارتين و3 مدافع "D-20"، ومركز قيادة متقدمًا لقوات "خورتيتسا" الأوكرانية، وعلى محور خيرسون.