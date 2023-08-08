وزير خارجية الجزائر يزور واشنطن في زيارة عمل ليومين

العالم - الجزائر

وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، ابتداء من عشية اليوم، بواشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل تدوم يومين".

وأضاف البيان أن "الزيارة التي تأتي استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تندرج في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر وأمريكا بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

وخلال تواجده بواشنطن، من المنتظر أن يجتمع الوزير أحمد عطاف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذا مع "مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي"، وفقا للبيان.

كما سيكون للوزير الجزائري لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين، وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.