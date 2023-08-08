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إيران: مستعدون لتصدير مشتقات الماء الثقيل

إيران: مستعدون لتصدير مشتقات الماء الثقيل
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن استعداد بلاده لتصدير مشتقات الماء الثقيل.

العالم - إیران

وأشار محمد إسلامي في تصريح تلفزيوني إلى إنجازات منظمة الطاقة الذرية الجديدة في مجال الليزر قائلا: "في مجال الليزر، نستخدم مزيجا من الليزر والتكنولوجيا البيولوجية باستخدام مشتقات الماء الثقيل، التي تستخدم في العقاقير المفسدة".

وأضاف محمد إسلامي: "طبعا، إن هذه العملية الآن في مرحلة الاختبار، وهذا العمل خلق الأمل في أن نتمكن من توسيع هذه التكنولوجيا".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قائلا: "مشتقات الماء الثقيل من أحدث الإنجازات التي حققتها الدول المتقدمة، التي لايتجاوز عددها اثنين أو ثلاث دول، والآن نحن من هذه الدول وعلى استعداد لتصدير هذه المشتقات إلى دول أخرى أيضا".

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