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ريابكوف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على قرار أميركا والدول الاوروبية

ريابكوف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على قرار أميركا والدول الاوروبية
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الروسي " سيرغي ريابكوف": ان مستقبل برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، مرهون بقرار أميركا والدول الاوروبية الاعضاء في هذا الاتفاق، وانني على ثقة بأن الاصدقاء الايرانيين مستعدون لاحيائه.

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع "ايران وبريكس.. آفاق للشراكة والتعاون" الذي عقد بطهران يوم الثلاثاء، قال ریابکوف: سيأتي الوقت لكي تنظم ايران الى كامل العضوية في مجموعة بريكس، لكن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.

وأضاف: لا يمكن تحدید جدول زمني لانضمام إيران الى مجموعة بريكس، والجهود قائمة للمضي قدما بهذا الاتجاه.

وتابع: لقد تباحثنا مع مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية "علي باقري"، بشان مجموعة بريكس؛ واصفا ايران بنها "مرشح قوي" للتعاون مع هذه المجموعة.

واضاف : کما تحدثنا بخصوص تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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ريابكوف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على قرار أميركا والدول الاوروبية

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