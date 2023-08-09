ريابكوف: مستقبل الاتفاق النووي يعتمد على قرار أميركا والدول الاوروبية

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في اجتماع "ايران وبريكس.. آفاق للشراكة والتعاون" الذي عقد بطهران يوم الثلاثاء، قال ریابکوف: سيأتي الوقت لكي تنظم ايران الى كامل العضوية في مجموعة بريكس، لكن هذا الأمر سيستغرق وقتًا.

وأضاف: لا يمكن تحدید جدول زمني لانضمام إيران الى مجموعة بريكس، والجهود قائمة للمضي قدما بهذا الاتجاه.

وتابع: لقد تباحثنا مع مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية "علي باقري"، بشان مجموعة بريكس؛ واصفا ايران بنها "مرشح قوي" للتعاون مع هذه المجموعة.

واضاف : کما تحدثنا بخصوص تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.