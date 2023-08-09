ماذا تحضر امريكا وراء تحشيدها العسكري في المنطقة؟

وقال حطيط في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان اهداف التحشيد، إما اعداداً لحرب، وإما اظهاراً لهيبة من اجل ممارسة الضغوط النفسية، وإما تدريباً واستعداداً لجنودها.

واوضح، ان العنصر الثالث مستبعد، باعتبار ان الولايات المتحدة في الوقت الراهن ليست بحاجة الى تدريب جندها على عملية انتشار واسع في منطقة الشرق الاوسط، ولذا يبقى امرين، الاول، الاعداد لحرب والثاني اظهار القوة لممارسة الضغوط.

واضاف ان السؤال الذي يطرح الآن هو هل امريكا بالفعل قادرة على الذهاب الى الحرب، والجواب ما تظهره الوقائع، حيث فشلت امريكا في استراتيجية القوة الصلبة واقفلت الباب على حروب خسرتها في النتائج وربحتها في الميدان ولكن انقلبت عليها ويلاً ووبالاً، كما هو الحال لمشهد انسحابها من افغانستان، وهو ما يعتبر نموذجاً لخيباتها، ولذلك يستبعد ان تكون امريكا بحاجة لحرب في الشرق الاوسط، خاصة وان الساحتين الاوكرانية والشرق الاقصى التي تشتبك معهما امريكا، موازين القوى ليست في صالحها، ولم تحقق حتى الآن ما تريد. لهذا يبقى عنصر ممارسة الضغوط.

ويرى ان هذا العنصر هو الاساس وراء عملية التحشيد، خاصة وان امريكا هالها ما اقدمت عليه السعودية في صلح بكين، وما جرى في مؤتمر القمة العربية والذي اقلقها. لذلك تريد ممارسة الضغوط على السعودية كي تتراجع عن صلح بكين.