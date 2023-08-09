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إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي 

إيران تتوصل الى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط صوتي 
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

توصل متخصصو الصناعة الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم الصواريخ فرط صوتية، وحاليا يطوي هذا الصاروخ مرحلة الاختبار.

العالم - ايران

وفي الواقع هذا الصاروخ هو الجيل الجديد من صواريخ كروز الإيرانية. وبهذا الصاروخ الذي يخضع حاليا للاختباره، سيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية لبلادنا.

إاهمية الحصول على هذه التقنية تاتي من انه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير وسيكون من الصعب للغاية التعامل معها .

وكانت صواريخ كروز الإيرانية تستخدم محركا صاروخيا لتوفير تسارع أولي ثم محركات نفاثة محلية الصنع تسمى "طلوع" لمرحلة تقدم حركته.

ويعد استخدام المحركات النفاثة في صواريخ كروز البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرط صوتية أمرا مهما لأنه في حالة حدوث أي صراع، ستكون قوة رد الفعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسرع بكثير، ومن ناحية أخرى، تسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة.

كان لهذه المحركات النفاثة قوة دفع ثابتة في النماذج المبكرة ولديها القدرة على التحكم في مقدار الدفع في النماذج الأكثر تقدما.

يتبع ..

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