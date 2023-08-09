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قوات الإحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

قوات الإحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين، فيما جرفت عشرات الدونمات الزراعية في بلدة كفر الديك بالضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحا والبلدة القديمة وبلدة سلوان في القدس، واعتقلت خمسة فلسطينيين.

وفي سياق ذي صلة جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات الدونمات الزراعية في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

ووفق وكالة وفا فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بديرية غرب البلدة، وجرفت عشرات الدونمات، واقتلعت 20 شجرة زيتون لشق طريق استيطاني، واستولت سلطات الاحتلال أمس على مساحات من أراضي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية لشق طريق استيطاني.

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قوات الإحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

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