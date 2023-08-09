صنعاء: دول العدوان كادت أن تعرض اليمن لكارثة بيئية

العالم – خاص بالعالم

جهودٌ كبيرةٌ جدا بذلها اليمن خلال الاعوام الماضية من اجل انقاذ سفينة خزان صافر النفطية. حيث كشفت البحرية اليمنية انها استطاعت خلال الاعوام الماضية وفي ظل الحرب والحصار الذي يفرضه العدوان انقاذ العالم من اكبر كارثة بيئية. البحرية اليمنية قالت ان دول العدوان من خلال الحرب التي شنتها على اليمن وكذلك منع دخول سفن الوقود لتزويد سفينة صافر بالوقود اللازم لتشغيل منظماتها والحصار القائم وكذلك مغادرة طاقم السفينة ادت الى بروز كارثة بيئية قد تكون الاكبر في العالم متهمة دول التحالف بالعمل عمدا على تعريض البحار والمحيطات والسواحل الى كارثة عالمية كبرى لكن القوات اليمنية وبامكانات محدودة وفي ظل ظروف قاسية وصعبة استطاعت تفادي هذه الكارثة.

البحرية اليمنية شددت على انها عملت وباشراف سياسي من قبل المجلس السياسي الاعلى على وضع خطة انقاذ واستطاعت خلال الحرب وباعداد قليلة لا تتجاوز العشرة السيطرة على الازمة بعد ان تهالكت السفينة بشكل كبير وبدات مياه البحر التدفق الى داخلها بعد تاكل الأنابيب والمحابس وأجهزة القياس والمعدات الأخرى مشيرة ان حصول انفجار في السفينة في السابع والعشرين من مايو الفين وعشرين ادى الى تسريب المياه إلى غرف المحركات.

وقد ادى هذا الوضع الكارثي الى قيام القوات اليمنية بوضع خطة انقاذ من ثلاث مراحل ادت في النهاية الى السيطرة على الازمة واستطاعت منع دخول المياه الى السفينة التي كانت مهددة بالغرق وكذلك عملت على منع تسرب النفط الى البحر

القوات البحرية اليمنية وفي بيان اشارت انها نجحت في درء وقوع كارثة صافر وانها مع الأمم المتحدة انتهت من تفريغ ناقلة صافر إلى السفينة البديلة المسماة يمن التي وصلت في يوليو الماضي ، وتسلمها اليمن رسميا في نفس الشهر.

هذا وكانت سفينة صافر التي تعتبر اكبر خزان عائم في العالم وتحتوي على ما يزيد عن مليون برميل من النفط تهالكت بسبب العدوان وقد عملت صنعاء والامم المتحدة على اعداد خطة لتفادي الازمة لكن العدوان عرقل العملية لاكثر من ثماني سنوات.