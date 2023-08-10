هاشتاغ.. أزمة الخبز في تونس + فيديو

العالم – تونس

التونسيون يصطفون في الطوابير منتظرين دورهم من أجل الحصول على الخبز في مشهد غير مألوف في البلاد. الأزمة انفجرت بعد وقف الحكومة تسليم الطحين للأفران غير المصنفة والتي لا تحصل على دعم حكومي مقابل بيع الخبز بأسعار أقل.

هذه الأزمة جعلت الكثيرين يوجهون اتهامات للحكومة بمحاولة احتكار الخبز وقطع أرزاق أصحاب الأفران التي اغلقت وبلغ عددها حوالي الألفين.

الغضب والانتقادات وصلت إلى مواقع التواصل.. حساب "بورني" غرد: بغض النظر عن مشكل الخبز الذي نتكلم فيه لأنه لن يعجبكم رأيي.. لكن نحكي على آفة أخرى في المجتمع وهي كمية الغل والحقد.. نحن في تونس لا نطرح مشكلة ونتكلم فيها بل نتكلم على أشخاص.. لا نتكلم بالمشكلة بل بالأشخاص.

"سمير" كان له تعليق وفيه: في تونس يجب أن نقف يوميا أمام طوابير الخبز ونشرح لخلق الله من تونس ما معنى "العبثية" حتى نأمل في أن نرتقي بهذا الوطن.

أما "نعيمة" فانتقدت سياسة الرئيس قيس سعيد: الزمن الجميل كان فيه الخبز و الماء و السميد متوفر وتحكم الكفاءات مش البطالة والقطعية اللي تعين فيهم سيادتك.. حولت تونس لعائلة تحكمها العائلة وأصحابك وأولاد عمك.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..