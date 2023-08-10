التوقيع على بيان اللجنة المشتركة الخامسة عشرة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا

العالم-ايران

وتم التوقيع على بيان الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا ظهر اليوم (الخميس)، من قبل وزيري خارجية البلدين، حسين أمير عبداللهيان وناليدي باندور، في مبنى وزارة خارجية جنوب أفريقيا.

وكان حسين أمير عبداللهيان قد وصل إلى بريتوريا فجر اليوم الخميس في أول رحلة ثنائية رسمية له للمشاركة في هذا الاجتماع. وكان وزيرا خارجية البلدين قد عقدا قبل ظهر اليوم اجتماعا ثنائيا بمبنى وزارة خارجية جنوب أفريقيا ، وبعد ذلك عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين بحضور وفدي البلدين. ومن ثم بدأت رسميا في هذا المكان اعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا .

وأجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، صباح اليوم الخميس، محادثات في بريتوريا مع نظيرته الجنوب أفريقية السيدة "ناليدي باندور" تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس الموفد الى جنوب افريقيا بان وزير خارجية ايران الذي يزور بريتوريا للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وجنوب افريقيا عقد اجتماعا خاصا مع نظيرته الجنوب افريقية في مبنى وزارة خارجية هذا البلد .

وقال وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان أمس الاربعاء في تصريح للصحفيين قبيل مغادرة طهران متوجها إلى بريتوريا : بعد مضي ثلاث سنوات على تفشي جائحة كورونا ، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وجنوب إفريقيا في بريتوريا لأول مرة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

واضاف، يعتبر هذا اللقاء فرصة للتباحث مع رئيس جنوب إفريقيا ونظيري حول آخر تطورات العلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.

وأضاف انه منذ الاثنين ، توجه فريق من مساعدي وزارة الخارجية والقطاع الخاص إلى هذا البلد ، وبإدارة المدراء العامين السياسيين لوزارتي البلدين ، سيجري بحث القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين لإعداد الوثائق وزيارة الرئيس الإيراني إلى جنوب إفريقيا.

وصرح وزير الخارجية: تمت دعوة السيد رئيسي من قبل نظيره للمشاركة في اجتماع أصدقاء بريكس في جنوب افريقيا في 24 اب اغسطس، وتم الاتفاق على موعد في الخريف ليقوم رئيسي بزيارة ثانية الى جنوب افريقيا ، وتم إعداد الخطط التفصيلية لذلك.

وقال: "خلال الزيارة الحالية ، فإن الترتيبات الخاصة بزيارتين للرئيس إلى جنوب إفريقيا مدرجة أيضًا على جدول أعمالنا".

وأضاف وزير الخارجية الايراني: جنوب إفريقيا دولة مهمة في القارة الأفريقية ولدينا علاقات عريقة مع هذا البلد ، والاحياء الكامل للعلاقات هي أيضًا واحدة من الخطط الأخرى على أجندة هذه الزيارة.