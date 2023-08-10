هواجس واشنطن من اتفاق مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني

العالم - قلم رصاص

وكتب بلال وهاب وهو باحث أميركي ودنيس روس وهو سياسي و باحث أميركي كتبا مقالا مشتركا بجزئين في معهد واشنطن أتى تحت عنوان "مشكلة الكهرباء في العراق.. تداعيات الاتفاق الجديد للنفط مقابل الغاز مع إيران".

وجاء في هذا المقال: تأمل بغداد تجنب قطاع انقطاع التيار الكهربائي وحدوث اضطرابات سياسية وفرض عقوبات أميركية من خلال التوصل إلى اتفاق مقايضة مع طهران.. لكن الاتفاق يثير العديد من الأسئلة.

وأضاف: تشمل أسباب السعي وراء هذا الاتفاق الصعوبة التي واجهها العراق في تلبية متطلبات واشنطن بهدف الإعفاء من العقوبات، ولابد أن تعالج بغداد الكثير من المشاكل لتنجح هذة الخطة.. حتى ولو نجحت ليست هناك ضمانة على أن إدارة بايدن ستقبل ببساطة بالترتيب وتصدر إعفاءات من العقوبات.

وختم: ولكن لا يزال يتعين على المسؤولين الأميركيين استخدام نفوذهم لوضع خطة متفق عليها لوقف اعتماد العراق على الغاز الايراني، ولكن لم تتماشى ترتيبات المقايضة الجديدة مع استراتيجية أوسع نطاقا لتعزيز قدرة الحكومة العراقية على العمل بشكل مستقل عن إيران، فستواجه بغداد وشركائها الدوريون مرارا وتكرارا أزمة تعود بالفائدة على طهران.

يرافقنا في هذه الحلقة من العاصمة السورية دمشق الأكاديمي والباحث السياسي د.مهند الظاهر.

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