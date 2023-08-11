استشهاد وجرح جنود سوريين في هجوم إرهابي بريف دير الزور

العالم - خاص بالعالم

وكالة الأنباء السورية سانا أفادت نقلا عن مسؤول عسكري ان الهجوم الارهابي استهدف حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، حيث نصب الارهابيون كمينا للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتعرضت الحافلة التي كانت تنقل الجنود بين نقاطهم ومدينة دير الزور لكمين ببادية مفتوحة.

من جهته، قال المرصد السوري المعارض إن الهجوم اسفر عن مقتل ثلاثة وعشرين جنديا واصابة اكثر من عشرة آخرين، وألقى بمسؤولية الهجوم على جماعة داعش الوهابية الارهابية؛ التي تدير خلايا نائمة في الأراضي التي كانت تحتلها من قبل.

ووقع الهجوم بالقرب من بلدة الميادين في محافظة دير الزور الصحراوية الشاسعة، والتي تتقاسم السيطرة عليها القوات السورية، ومسلحون بقيادة الأكراد تدعمهم الولايات المتحدة.

يشار إلى أن خلايا الجماعة الارهابية شنت هجمات متكررة خلال الأيام والأسابيع الماضية استهدفت القوات السورية في بادية الرقة ودير الزور وحمص وحماة؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المقاتلين السوريين.

وهذا هو الهجوم الثالث على الأقل للجماعة الارهابية ضد القوات السورية منذ مطلع الشهر الحالي، وإن كان الأكثر دموية، وفق المرصد المعارض.

وغالبا ما يتبنى الإرهابيون استهداف حافلات عسكرية أو أخرى تقل موظفين في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو مهاجمتها، خصوصا في منطقة البادية السورية مترامية الأطراف، والتي انكفأ إليها ارهابيو داعش بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.

ويقول متابعون لمجرى الاحداث ان تصعيد العمليات الدموية في الاونة الاخيرة يحمل رسالة ربما تفيد بان الجماعة الارهابية لا تزال موجودة وتعمل بقوة رغم استهداف زعمائها وتحركاتها ومواقعها وانها قادرة على شن هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة، خصوصا في شرق وشمال شرق سوريا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...