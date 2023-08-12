البنك المركزي الإيراني: تم الإفراج عن جميع الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية

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وقال فرزين إن دولة ثالثة وافقت على قبول تكاليف تحويل العملة من الوون إلى اليورو. ووفقا لذلك، سيتم إيداع جميع هذه الأموال باليورو قريبا في حسابات لستة بنوك إيرانية في قطر، واستخدامها في شراء سلع غير خاضعة للحظر. وأضاف فرزين أن ما يتبقى من هذه الأموال المودعة سيشملها نظام الفائدة.



الى ذلك أعلنت قناة سي إن إن عن مصدر أمريكي مطلع أن وفدين أمريكي وإيراني اجتمعا في فندقين منفصلين في العاصمة القطرية الدوحة، وأن اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران استغرق عامين ونصف العام.

وبحسب سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين، أن الدوحة استضافت وفدي التفاوض وعملت كوسيط لنقل الرسائل بين الطرفين، مضيفة أن التوصل للاتفاق كان قبل ستة أشهر.

وأشار المصدر إلى أن عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد أن تتأكد إيران من توافر الموارد المالية المفرج عنها.



وفي السياق نفسه وعقب التوصل الى اتفاق بين واشنطن وطهران حول تبادل السجناء نقلت صحيفة وول استريت جورنال الأميركية أن طهران خفضت بشكل كبير معدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة، كما خفضت بعض احتياطاتها.

فيما نفى مصدر ايراني مطلع ما ورد في الصحيفة الاميركية مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني السلمي مستمر في جميع المجالات دون توقف أو تغيير.

وقال المصدر إن العمل جار بشكل دقيق على تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني لإلغاء الحظر، وحماية حقوق الشعب الإيراني.

وتؤكد منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن أنشطتها النووية تجري طبق قانون المبادرة الاستراتيجية، وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

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