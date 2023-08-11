الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ يزبك: ما حدث في الكحالة لا تفسير له إلا الأحقاد والضغائن

الشيخ يزبك: ما حدث في الكحالة لا تفسير له إلا الأحقاد والضغائن
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكّد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك "دور المقاومة التي جعلت لبنان في موقع سيادي وأنموذج للعيش الواحد ضمن أسرة متنوعة الأطياف.

العالم - لبنان

واضاف الشيخ يزبك في خطبة الجمعة، لقد فوجئ اللبنانيون الغيارى بالإعتداء الإجرامي على المقاومة وسلاحها في الكحالة بعد جوقة التحريض والإشاعات الكاذبة والإعلام المزيف المضلل، والتذكير بالماضي البغيض لفتنة عمياء".

واعتبر أنّ الخاسر في ذلك "الوطن والرابح هو العدو الإسرائيلي. وليعلم مثير الفتنة أن نارها ترتد عليه، وأن طابخ السم اكله".

وحذر يزبك من "المخططات الشيطانية التي لا تعكس إلا توترات اللبنانييون بغنى عنها وكل الشرفاء في وطني هذا يطالبون بأفضل العلاقات بين اللبنانيين جميعا على مختلف مشاربهم وعقائدهم، ويؤكدون ضرورة العيش الواحد والتضامن والتعاون على كل ما فيه خيرهم وخير الوطن في مواجهة الأزمات الإقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، والواجب العمل على تقريب وجهات النظر في الطروحات السياسية بحوار هادئ وهادف يكون منطلقه الثقة المتبادلة والرؤية الجامعة للنهوض بدولة قوية عادلة مستقلة".

ورأى أنّ "ما حدث في الكحالة لا تفسير وطني يبرره إلا الأحقاد والضغائن، وما نفث به الشيطان واستغلال الإعلام المزيف للتحريض فليحذر الجميع من تمادي التحريض، فالطريق الوحيد لإنقاذ الوطن هو اجتماع المسؤولين والمعنيين على انتخاب رئيس للجمهورية".

روابط ذات صلة

الشيخ يزبك: جولة لودريان لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي

الشيخ يزبك: التحرير لا يكون إلّا بالمقاومة

يزبك: الضرورة الوطنية تقضي بحفظ ثلاثية المقاومة والجيش والشعب

الشيخ يزبك: ندعو للحوار ضمن رؤية وطروحات يكون فيها ضمانة للبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنجية من الديمان.. الأجواء كانت أكثر من ايجابية ونتوافق على أن المرحلة خطيرة وتحتاج للهدوء

الشيخ يزبك: ما حدث في الكحالة لا تفسير له إلا الأحقاد والضغائن

رئيسي يؤكد على توظيف الامكانيات الشعبية لتنمية محافظة سيستان وبلوشستان

بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع قياسي لحالات الانتحار في أمريكا

الشيخ الخطيب: ندعو العقلاء لتدارك ما يجري والذهاب للتوافق 

فنانو الجداريات يعملون ليلا تجنبا لحرارة النهار في العراق