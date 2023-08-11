العلامة ياسين: السلاح الذي أُعترض في الكحالة هو لحماية كل لبنان

العالم- لبنان



وشدد الشيخ العاملي على ان" السلاح الذي تم اعتراضه في الكحالة هو لحماية كل لبنان، ومن ضمنها الكحالة كما حمى زحلة وعين ابل ودبل ورميش وغيرها من القرى وحمى كنائس لبنان وسوريا".

وتابع : "ان ما حصل في الكحالة يجب ان يعيد من يحلق في فضاء السفارات الى فضاء الوطن، مشددا على ان الفتنة في لبنان لا توصل للسلطة بل تحول الوطن لمتاريس موت".

وختم العلامة ياسين مستغربا "قبول المؤسسات الاعلامية وجود بعض الابواق الاعلامية الفتنوية والمذهبية والطائفية، الذين يشوهون صورة لبنان ويعملون على زرع الفتن والانقسام الطائفي والمناطقي والمذهبي"، داعيا "المؤسسات الاعلامية لتنظيف نفسها من هذه الابواق الرخيصة التي باعت وطنيتها بفتات من المال والتعصب".