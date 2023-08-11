الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣
١٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مظاهرة في الشدادي بالحسكة احتجاجا على ممارسات ميليشيا 'قسد'

مظاهرة في الشدادي بالحسكة احتجاجا على ممارسات ميليشيا 'قسد'
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من سوريا بمظاهرة شعبية في قرية الحنة بريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة، احتجاجا على ممارسات ميليشيا قسد والتضييق على الأهالي.

العالم- سوريا

في سياق آخر أفاد مراسل العالم باستشهد وجرح عدد من الجنود السوريين جراء هجوم نفذته جماعة داعش الارهابية الوهابية في ريف دير الزور شرق سوريا.

واضاف مراسلنا انه مصدر عسكري سوري اعلن ان هذا الهجوم ادى الى اصابة واستشهاد عدد من الجنود السوريين في هذه المنطقة التي تتصل بين بادية حمص الشمالية الشرقية وبادية ريف دير الزور الجنوبية الشرقية وتقع في منطقة صحراوية مفتوحة تمتد حتى قاعدة التنف جنوبا وحتى الحدود العراقية شرقا.

واشار الى ان طبيعة المنطقة الجغرافية التي جرى فيها الهجوم الارهابي هي منطقة صحراوية وكانت تتنقل حافلات التي تقل الجنود السوريين من نقطة عسكرية الى مناطق اخرى حيث انتشار الجيش السوري وتحديدا في مدينة دير الزور حيث تعرضوا الى هذا الهجوم.

روابط ذات صلة

انفجار بالقرب من قاعدة أمريكية واحتجاجات في الحسكة ضد "قسد"

مراسل العالم يكشف تفاصيل هجوم على حافلة جنود سوريين بريف دير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابات خلال مواجهات مع الإحتلال في نابلس وقلقيلية

مصدر نقابي: مامن قرار بإغلاق نهائي لتلفزيون لبنان

فصائل فلسطينية تنعى الشهيد 'محمود جراد'

صادرات ايران الى العراق ستبلغ رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار هذا العام

مظاهرة في الشدادي بالحسكة احتجاجا على ممارسات ميليشيا 'قسد'

خلال الـ 24 ساعة الماضية.... 10هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة تضرب سوريا