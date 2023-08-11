مظاهرة في الشدادي بالحسكة احتجاجا على ممارسات ميليشيا 'قسد'

العالم- سوريا

في سياق آخر أفاد مراسل العالم باستشهد وجرح عدد من الجنود السوريين جراء هجوم نفذته جماعة داعش الارهابية الوهابية في ريف دير الزور شرق سوريا.

واضاف مراسلنا انه مصدر عسكري سوري اعلن ان هذا الهجوم ادى الى اصابة واستشهاد عدد من الجنود السوريين في هذه المنطقة التي تتصل بين بادية حمص الشمالية الشرقية وبادية ريف دير الزور الجنوبية الشرقية وتقع في منطقة صحراوية مفتوحة تمتد حتى قاعدة التنف جنوبا وحتى الحدود العراقية شرقا.

واشار الى ان طبيعة المنطقة الجغرافية التي جرى فيها الهجوم الارهابي هي منطقة صحراوية وكانت تتنقل حافلات التي تقل الجنود السوريين من نقطة عسكرية الى مناطق اخرى حيث انتشار الجيش السوري وتحديدا في مدينة دير الزور حيث تعرضوا الى هذا الهجوم.