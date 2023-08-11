مسؤول عسكري: قوة ايران الدفاعية لا تقتصر على ضمان الامن في الخليج الفارسي

العالم- ايران

واضاف اليوم الجمعة في مراسم احياء ذكرى شهداء فترة الدفاع المقدس وشهداء الدفاع عن المرقد وأمن الوطن وشهداء الصحفيين ، ان الشهداء ساهموا في تحقيق التقدم في البلاد خاصة على المستوى الدفاعي.

واوضح هذا القائد العسكري:لا تحسبوا أمريكا كقوة عالمية، لأنهم يسعون لمنع انهيارهم و اليوم وجهت كل من القوى الناشئة والثورة الإسلامية ضربات إلى جسد أمريكا المجرمة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض الضرر الذي لحق بها.

وصرح: أن أهم هذه الأضرار هي كسر الرعب الأمريكي بين دول العالم ، وقال: هذا الفشل لا يمكن التعويض عنه في مائة عام أخرى.

واستطرد العمید شكارجي: إننا نسعى الى ضمان الامن بينما ان أمريكا، التي تشكل تهديدا للامن كونها تقود كل اللصوص في العالم ولصوص النفط. لذلك، فإن الفطرة السليمة تقول أنه يجب التعامل مع هذه السرقة ؛ لذا فإن أفعالنا لا تعني خلق انعدام الأمن.