علماء جبل عامل: كفوا عن التحريض ضد المقاومة

العالم- لبنان

وذكر علماء جبل عامل بأن التجهيز لمواجهة العدو الإسرائيلي الغاشم أمر مشروع و شرعي لتستمر المعادلة الذهبية في وجه الكيان الإسرائيلي وكل الأعداء: الجيش والشعب والمقاومة.

كما استنكر في بيان اليوم الجمعة بشدة كل ما قامت به ميليشيات الكتائب والقوات في الكحالة من اعتداء واطلاق نار على المجاهدين، ما أدى لاستشهاد الأخ المجاهد أحمد قصاص، مشيرا إلى أن الشهيد أحمد ارتقى للجنان على مذبح الوطن الذي قدمنا في سبيل الحفاظ على ترابه أزكى الدماء وأرخصنا له الأرواح.

ودعا التجمع أبواق وإعلام الفتنة الى الكف عن التحريض ضد المقاومة، فسلاحها لحماية الوطن كل الوطن، مؤكدا أن الشهيد أحمد دافع عن المسيحيين قبل المسلمين في الحرب مع داعش ويتحلى بصفات السيد المسيح من الحب والتسامح، ولبناننا سيبقى بحماية المجاهدين ويكافح لوأد الفتنة بكافة أشكالها وسيبقى سلاح المقاومة محميا من الباري عز وجل.

واستنكر رئيس جمعية قولنا والعمل، الشيخ أحمد القطان، الاعتداء الآثم من قبل بعض المسلحين من بقايا المليشيات المجرمة.

وقال القطان في خطبة الجمعة من بلدة برالياس البقاعية كلكم رأى منذ يومين الفتنة التي كانت تلوح بالأفق، أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، منذ يومين أرادت بقايا الميليشيات في بلدنا أن تعيد أيام الحرب الأهلية ولكن شاء الله أن تكون الحكمة هي سيدة الموقف عند من يمتلك القوة في بلدي، عند من يمتلك فائض القوة في بلدي آثر الوحدة الوطنية وآثر الأمن والأمان على الانجرار إلى الفتنة التي يريدها عطّاش الدم، أولئك الذين بنوا أمجادهم في بلدي على الدبابة الإسرائيلية، وعلى العمالة للعدو الصهيوني وهم يعتبرون أن العمالة هي وجهة نظر، ويعتبرون بأن لا خلاف بيننا وبين "إسرائيل" ولا مشكلة في التعامل مع "إسرائيل"، بل لا مشكلة بأن تحكمنا "إسرائيل"، هم قالوها أمام وسائل الإعلام نحن لا نريد من الجيش اللبناني أن يحمينا، نحن نريد "إسرائيل" أن تحمينا.